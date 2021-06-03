В ночь на третье июня в поселке Новый Быт Селивановского района вспыхнул частный дом. Пожарные прибыли на место происшествия. К этому времени дом уже полностью был объят пламенем. Огнеборцы

В ночь на третье июня в поселке Новый Быт Селивановского района вспыхнул частный дом. Пожарные прибыли на место происшествия. К этому времени дом уже полностью был объят пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 84 квадратных метрах. На пожаре пострадал мужчина 1963 года рождения. Тушили частный дом 7 человек и 2 спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.