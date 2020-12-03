Светлана Тихановская записала видеообращение к народу Белоруссии. Лидер оппозиции заявила, что готова возглавить государство в период перехода власти от действующего президента Александра Лукашенко к новому главе.

Светлана Тихановская записала видеообращение к народу Белоруссии. Лидер оппозиции заявила, что готова возглавить государство в период перехода власти от действующего президента Александра Лукашенко к новому главе.Политик отметила, что после протестов и давления на власть обязательно начнется этап диалога. По ее словам, нынешняя власть окажется в ситуации, когда ей выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом."Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", – заверила Светлана Тихановская. Она добавила, что "все мы понимаем, что режим разваливается".Политик сказала, что берет на себя эту ответственность, потому что знает, что не одна. По словам Светланы Тихановской, ее цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками.Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике. По ее мнению, соседские взаимоотношения между двумя государствами продолжатся и в будущем.Как писали "Дни.ру", согласно официальным данным Центризбиркома Белоруссии, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу – 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в республике не признали.