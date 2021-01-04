Во Владимирской области за сутки 4 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 4 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
52 - во Владимире,
15 - в Гусь-Хрустальном районе,
14 - в округе Муром,
14 - в Вязниковском
районе
,
13 - в Ковровском
районе
,
12 - в Юрьев-Польском
районе
,
10 - в Александровском
районе
,
9 - в Киржачском
районе
,
8 - в Петушинском
районе
,
6 - в Кольчугинском
районе
,
5 - в Суздальском
районе
,
5 - в Камешковском
районе
,
3 - в Собинском
районе
,
3 - в Меленковском
районе
,
2 - в Селивановском,
2 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 261 случай заболевания.
3977 - во Владимире,
2503 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2131 - о. Муром,
1441 - в Ковровском
районе
,
1240 - в Александровском
районе
,
1181 - в Петушинском
районе
,
967 - в Вязниковском
районе
,
905 - в Юрьев-Польском
районе
,
706 - в Кольчугинском
районе
,
669 - в Собинском
районе
,
647 - в Суздальском
районе
,
544 - в Гороховецком
районе
,
515 - в Меленковском
районе
,
456 - в Камешковском
районе
,
443 - в Селивановском
районе
,
420 - в Киржачском
районе
,
262 - в г. Радужном,
254 - в Судогодском.