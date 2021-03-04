Потекла труба в нежилой комнате. По этой причине жильцы старого дома на проспекте Ленина в Лакинске остались без отопления. У квартиры, где произошел прорыв, – двое владельцев. Именно в

Потекла труба в нежилой комнате. По этой причине жильцы старого дома на проспекте Ленина в Лакинске остались без отопления. У квартиры, где произошел прорыв, – двое владельцев. Именно в комнате второго нужно было менять трубу. Но он давно съехал и не оставил никаких контактов. Геннадий Латухин, старший по дому № 21 по проспекту Ленина Две