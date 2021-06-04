Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Вячеслава Володина, президент России Владимир Путин предложил европейским странам и США новую повестку, в которой главная ценность – человек и его здоровье. Мол, государства должны объединять свои усилия для того, чтобы помогать населению.Володин отметил, что президент высказал предложения, которые, вполне вероятно, станут основой переговоров с американским лидером Джо Байденом. "В них (предложениях – Прим. ред.) есть логика, системный подход. Что самое главное, президент [России] предложил реальные шаги, которые помогут нам создать условия в области экономики", – сказал спикер Госдумы.Политик отметил содержательность и предметность разговора на ПМЭФ. Он рад, что все приехали на форум, несмотря на пандемию, страхи и фобии. По мнению Володина, это мероприятие является важным не только для бизнесменов. Он напомнил, что ПМЭФ посетили представители европейских стран, делегация из США, Катара. В диалог также были вовлечены канцлер Австрии и руководство Аргентины. Все это подчеркивает интерес к форуму, считает председатель Госдумы.Напомним, ранее "Дни.ру" , что Вячеслав Володин осудил США за попытки сделать "Северный поток – 2" политическим проектом. Он напомнил об экономической направленности газопровода.