Она путешествовала на нем в санаторий и московский аэропорт, а также пользовались автомобилем другие сотрудники, оплачивая топливо из бюджета больницы.

В Кольчугино Владимирской области возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя центральной районной больницы, обвиняемой в растрате. По данным прокуратуры Владимирской области, с 2021 по 2023 годы экс-главврач использовала служебный автомобиль Lada Largus, приобретенный для паллиативной помощи детям, в личных целях.Она путешествовала на нем в санаторий и московский аэропорт, а также пользовались автомобилем другие сотрудники, оплачивая топливо из бюджета больницы. Установлено 29 фактов неправомерного использования автомобиля. Суд вскоре рассмотрит дело и вынесет приговор, в то время как новое руководство больницы подало гражданский иск на возмещение ущерба.Напомним, ранее мы писали, что