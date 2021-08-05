Количество обращений сократилось на треть.

За первое полугодие жители Владимирской области пожаловались в Банк России 684 раза. Количество обращений сократилось на треть.Сразу 376 заявок были связаны с недовольством работой банков. Зарегистрировано 157 жалоб на потребительское кредитование и 38 на ипотечное.Интернет-мошенничество стало поводом для 25 обращений. На недобросовестную работу страховых компаний обратили внимание 104 владимирца, 116-ти не понравилась деятельность микрофинансовых организаций. На кредитно-потребительские кооперативы пожаловались шесть жителей региона.«Ушли темы про «кредитные каникулы», реструктуризацию долгов и невозможность выполнения обязательств по займам», - пояснила управляющий отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Напомним, что обращения принимаются через , по телефону: 8(800)300-3000 или по почте на адрес: город Владимир, Почтовый переулок, дом №2.