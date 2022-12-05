Чиновники обосновали отказ превышением среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума.

В Муроме маме отказали в пособии на ребенка от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Чиновники обосновали отказ превышением среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. При этом в супруг женщины являлся безработным, но этот момент остался не учтён.Прокурор внёс представление, по результатам рассмотрения которого произведен повторный расчет доходов. В итоге муромлянам назначили ежемесячную выплату. Виновных наказали дисциплинарно.