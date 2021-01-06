Американские и британские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать повреждение мозга. Эксперты планируют исследовать влияние COVID-19 на когнитивные функции.

Американские и британские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать повреждение мозга. Эксперты планируют исследовать влияние COVID-19 на когнитивные функции.Зарубежные специалисты установили, что коронавирус может проникать в мозг, инфицируя нейроны через слизистые оболочки. Предыдущие исследования показали, что COVID-19 может привести к инсульту, делирию и даже параличу.Теперь ученые хотят узнать, влияет ли вирус на снижение когнитивных функций. Другими словами, может ли COVID-19 привести к развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и другим видам деменции.По данным Lenta.ru, в масштабном исследовании примут участие 40 тысяч пациентов. За ними будут следить ученые из 30 и более стран. Первые результаты должны появиться в следующем году.Ранее "Дни.ру" написали, что перенесшие COVID-19 россияне стали все чаще жаловаться на проблемы с памятью и вниманием. После выздоровления им .Общее число заразившихся коронавирусом в мире сегодня составляет 87,2 миллиона. Больше всего случаев выявили в Соединенных Штатах. Там вирус подхватили 21,6 миллиона граждан.На втором месте находится Индия с 10,3 миллиона инфицированных. Тройку замыкает Бразилия, где обнаружили 7,8 миллиона случаев заражения. Россия находится на четвертом месте с 3,3 миллиона заразившимися.