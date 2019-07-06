Музыкант так и не смирился с потерей отца. В годовщину
смерти родителя Игорь Николаев опубликовал его архивное фото.
Музыкант так и не смирился с потерей отца. В годовщину
смерти родителя Игорь Николаев опубликовал его архивное фото.
В личном Instagram артист рассказал, что 5 июля исполнилось
38 лет со дня кончины его отца Юрия Ивановича. Родитель Игоря Николаева был
талантливым поэтом, членом Союза писателей.
Юрий Иванович скончался в молодом возрасте – ему не
было и сорока. Публикацию артист сопроводил черно-белым архивным фото и
стихотворением отца.
"Я и Папа. Помню, люблю и
скучаю… Светлая память и Царствие Небесное Николаеву Юрию Ивановичу", – отметил
Игорь Николаев.
На пост музыканта отреагировали
многие знаменитости. Например, его экс-супруга – певица Наташа Королева – оставила в комментариях три смайлика "Сложенные руки". "Светлая память!
Замечательные стихи. Талантливый был человек 🙏🏻", – написал комик Максим Галкин.
Добавим, что мама , к счастью, находится в добром здравии. Недавно Светлане Митрофановне исполнился 81 год.
Одной из первых родительницу популярного музыканта с днем
рождения поздравила невестка – Юлия Проскурякова. Супруга в
личном микроблоге охарактеризовала свекровь как отличную мать и бабушку.