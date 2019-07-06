Музыкант так и не смирился с потерей отца. В годовщину смерти родителя Игорь Николаев опубликовал его архивное фото.

Музыкант так и не смирился с потерей отца. В годовщинусмерти родителя Игорь Николаев опубликовал его архивное фото.В личном Instagram артист рассказал, что 5 июля исполнилось38 лет со дня кончины его отца Юрия Ивановича. Родитель Игоря Николаева былталантливым поэтом, членом Союза писателей.Юрий Иванович скончался в молодом возрасте – ему небыло и сорока. Публикацию артист сопроводил черно-белым архивным фото истихотворением отца."Я и Папа. Помню, люблю искучаю… Светлая память и Царствие Небесное Николаеву Юрию Ивановичу", – отметилИгорь Николаев.На пост музыканта отреагировалимногие знаменитости. Например, его экс-супруга – певица Наташа Королева – оставила в комментариях три смайлика "Сложенные руки". "Светлая память!Замечательные стихи. Талантливый был человек 🙏🏻", – написал комик Максим Галкин.Добавим, что мама , к счастью, находится в добром здравии. Недавно Светлане Митрофановне исполнился 81 год.Одной из первых родительницу популярного музыканта с днемрождения поздравила невестка – Юлия Проскурякова. Супруга вличном микроблоге охарактеризовала свекровь как отличную мать и бабушку.