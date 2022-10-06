Если сократить количество отходов в доме, то и мусор придется выносить реже.

Если сократить количество отходов в доме, то и мусор придется выносить реже.Культура потребления в наши дни прочно закрепилась вповседневной жизни человека. Чем больше развивается городской сервис, темкомфортнее чувствует себя житель мегаполиса. Сегодня трудно себе представитьжизнь без служб доставки и всевозможных магазинов. Меж тем, обратной сторонойбеззаботной жизни является увеличение количества бытового мусора.Однако существуют действенные способы для того, чтобы сократитьколичество отходов в доме и, соответственно, реже выносить мусор. Побороть оборотнуюсторону культуры потребления жителю мегаполиса помогут четыре простых правила.Правило №1. Не совершайте неосознанные покупки.Зачастую люди приобретают в магазине не то, что им реальнонужно, а то, что вызывает больше внимания. Маркетологи умышленно создают яркиеи разноцветные упаковки, чтобы вы не могли пройти мимо. При этом очевидно, чтомусорная корзина в квартире растет прямо пропорционально с потребительскойкорзиной.Не видитесь на рекламные лозунги и красивые картинки, если впродукции нет необходимости. В идеале ходить в магазин с заранее составленнымсписком и только после приема пищи. Этот совет также сохранит ваши деньги.Правило №2. Отсортируйте мусор в доме.Прежде всего, это положительно скажется на экологии вашегогорода, района и двора. Кроме того, сортируя мусор, человек может точновыяснить, что он потребляет больше всего и при возможности сократить объемы.Правило №3. Выбирайте многоразовую продукцию.Идея очень простоя. Чем чаще вы используете одноразовуюпродукцию, например, пластиковую посуду или целлофановый пакет, тем быстреекопится мусор в квартире. К примеру, отказ от пакета на кассе в пользумногоразового тканевого шоппера поможет как экологии, так и кошельку.Правило №4. Реже заказывайте еду с доставкой.Очевидно, что в сервисах доставки используется огромноеколичество упаковки, которая довольно быстро забивает мусорное ведро. Несколькокоробок из-под пиццы – и вот уже нужно выносить мусор. К слову, фастфуддовольно вреден для организма, поэтому медики рекомендуют злоупотреблятьдоставкой готовой еды.