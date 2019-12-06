У певицы и телеведущей Ольги Бузовой огромное количество поклонников. Однако теперь у нее появился новый ухажер в лице популярного блоггера.

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой огромное количество поклонников. Однако теперь у нее появился новый ухажер в лице популярного блоггера.Знаменитость снялась в очередном ролике про отношения совместно с новосибирским блогером Давидом Манукяном. История повествует о парне, который постоянно занят работой и не уделяет своей девушке внимания. В роли Ольга сперва обижается на равнодушного молодого человека, однако вскоре придумывает план, как поменять ситуацию в свою пользу.По сюжету, девушка неожиданно звонит возлюбленному и зовет его куда-то. Он приезжает и оказывается на мастер-классе по танго. Тут-то и случается момент переосмысления неких ценностей в голове героя. Он с удовольствием танцует со своей пассией, выполняя сложные поддержки. Правда, после этого он вновь возвращается к работе, но в конце ролика уже говорит девушке, что любит ее."Умение отдавать, ничего не требуя взамен – это высшая степень любви. ❤Поддерживайте во всем друг друга.🙏🏻"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), – подписала карусель из видео Бузова на личной странице в социальной сети "Инстаграм".Подписчики буквально взорвались шквалом положительных отзывов. Многие, как уже не в первый раз, отметили красоту Ольги, другие же подчеркнули, что при ее возможностях, певица вполне могла бы попробовать себя и в актерском мастерстве.6 Дек 2019 в 7:25 PST"Замечательное видео , прям до слез , спасибо за видео ! Вы с Давой выглядите шикарно .😍😍👏👏", "Настоящая безусловная Любовь это божественное чувство, благодаря ему исполняются мечты, прощаются обиды, и жизнь обретает смысл ❤️", "Была бы хорошей актрисой, отлично 🙌👍❤️🔥", "Шикарное видео, настолько чувственно, что не смогла сдержать слез❤️❤️❤️❤️ твои люди с тобой, Оля❤️", – высказались комментаторы.