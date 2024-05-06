Жительница города Курлово Гусь-Хрустального попыталась дать взятку начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в размере 100 000 рублей. Дело в том, что

Жительница города Курлово Гусь-Хрустального попыталась дать взятку начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в размере 100 000 рублей. Дело в том, что подруга женщины, владеющая розничным магазином, попалась на торговле контрафактной продукцией, рассказали в пресс-службе Следкома области. Это произошло в апреле 2024 года. Как 45-летняя курловчанка оказалась в магазине подруги, не упоминается. По версии следствия, женщина, будучи