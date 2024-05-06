Во Владимире 6 мая 2024 года будет ограничено движение по проспекту Ленина Сегодня во Владимире...

Во Владимире 6 мая 2024 года будет ограничено движение по проспекту ЛенинаСегодня во Владимире пройдет репетиция парада ко Дню Победы.Из-за этого с 19:30 до 22:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина: от поворота на улицу Чапаева до улицы диктора Левитана.Автотранспорт будет направлен в объезд. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений