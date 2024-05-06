Татьяна Кручинина стала победителем филиального Всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства АО «Почта России».

Лучшим почтальоном России стал работник из Камешково. Татьяна Кручинина стала победителем филиального Всероссийского этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства АО «Почта России».Так, женщина работает в этой сфере уже 15 лет. Сама она уроженка деревни Волковойно и пришла к этой профессии чисто случайно, отработав до этого на разных должностях. Татьяна признаётся, что профессия доставляет ей большое удовольствие, так как ей нравится общение и помощь людям.