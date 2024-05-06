Владимирцев предупреждают о фейковом приглашении на «Бессмертный полк» В социальных сетях...

Владимирцев предупреждают о фейковом приглашении на «Бессмертный полк»В социальных сетях владимирцев приглашают на фальшивый «Бессмертный полк». Фотографиями листовок делятся жители в группе «Подслушано во Владимире» во Вконтакте.«Бессмертный полк в этом году будет проходить только в онлайн формате!», - уточняет в комментариях администрация города.Подобные пригласительные билеты — фейк.Фото: Подслушано во Владимире | Вконтакте