Опасный мусорный полигон нашли в Радужном. От мусора, находящегося на свалке, идет выброс в атмосферный воздух вредных веществ, таких как сероводород, аммиак, углекислый газ. Об этом

Опасный мусорный полигон нашли в Радужном. От мусора, находящегося на свалке, идет выброс в атмосферный воздух вредных веществ, таких как сероводород, аммиак, углекислый газ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Свалку использует МКУ «Дорожник». Учреждение занимается сбором, обработкой и утилизацией отходов на полигоне. Такая территория должна быть ограждена санитарно-защитными зонами, которые обеспечивали бы безопасность населения.