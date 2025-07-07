БК Winline. Обход блокировки
Может ли быть такое, что вы заходите на официальную площадку бк Винлайн ком, а она не работает вследствие блокировки доступа?
В России описываемый букмекер получил официальную лицензию на игровую деятельность и подобные ситуации могут возникнуть лишь по недоразумению (либо контора самостоятельно заблокирует того или иного пользователя за нарушение ее правил, но это совсем другой сказ).
А раньше – до лицензирования winline
– такие случаи регулярно возникали. Роскомнадзор заставлял провайдеров ограничивать вход на сайт букмекерской конторы.
Отсюда возникал вопрос: как зайти на ресурс. Где взять рабочую ссылку, чтобы обойти блокировку?
Вариантов ответа было несколько, хотя чаще всего прибегали к работающему зеркалу сайта, через которое получалось без проблем войти в Личный кабинет.
По своей сути зеркало Winline представляет собой альтернативный сайт, повторяющий по дизайну и функционалу старую версию площадки. Публикация актуальных ссылок на новые зеркальные версии на сегодня запрещается, но в личных месседжах техподдержка конторы их обычно без проблем передает.
Традиционно названия зеркал почти совпадают с наименованием основного ресурса – например, Winline 39, Winline 40, 41 и так далее.
Другие варианты, с помощью которых удавалось получить доступ к сайту – это мобильная версия, vpn программы, турбо режим у некоторых браузеров, прокси серверы, специальные браузеры.
В целом, нельзя было сказать, что блокировка входа была для беттеров такой уж серьезной проблемой. Жалобы типа «не могу зайти на Винлайн» могли звучать только в отзывах совсем уж неопытных пользователей, не умеющих искать зеркала или пользоваться специальными программами для преодоления ограничений.
Сегодня же Винлайн является абсолютно легальным сайтом в нашей стране, к которому со стороны контролирующих органов нет абсолютно никаких претензий. Правда, не исключено, что будучи где-нибудь за границей (в ближнем или дальнем зарубежье) вам все-таки придется столкнуться с вышеперечисленными трудностями.
Почему лучше выбирать букмекера с российской лицензией и сотрудничающего с ЦУПИС?
Да, это несколько усложняет регистрационную процедуру и отображается на размерах выигрыша (клиенты вынуждены оплачивать 13 процентов подоходного налога с выигрышной суммы).
Однако вместе с тем это повышает надежность конторы, делает регистрацию в ней безопасной. При возникновении нареканий на те или иные действия букмекерской компании, которые покажутся вам неправомерными или просто неправильными (например, не так будет рассчитана ставка или задержится выплата денег), можно смело жаловаться специалистам ЦУПИС, поскольку эта организация, в числе прочих своих функций, играет роль посредника между брокерами и их клиентами.
И будьте уверены – по крайней мере, прецеденты уже были — букмекеры, нарушающие правила и ведущие непрозрачную политику, наказываются «рублем» и другими санкциями, принуждаются к некоторым действиям, которые они должны совершить по отношению к клиентам.