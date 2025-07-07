«Ростелеком» подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и

«Ростелеком» подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие 1,2 тыс. участников, которые подали 1 715 заявок в пять основных и три специальные номинации. Самой массовой — 535 работ — стала номинация