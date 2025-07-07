Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Два жителя Вязниковского района Владимирской области признаны виновными в убийстве двух лосей в ходе незаконной охоты, совершенной осенью 2021 года. Несмотря на это, подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.Вязниковский городской суд назначил им штрафы в размере 950 и 900 тысяч рублей за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору, причинившую особо крупный ущерб, как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Судом установлено, что 23 ноября 2021 года, находясь в охотничьих угодьях, подсудимые незаконно подстрелили двух лосей.В качестве дополнительного наказания у браконьеров конфисковано оружие и взыскан ущерб в размере 640 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.