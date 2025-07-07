Юбилейный франшизный офис компании «Согласие» открыт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие юбилейного франшизного офиса страховой компании «Согласие». Офис по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 52 стал 100-м во франшизной сети компании. Обеспечивать безопасность физических и юридических лиц в Свердловской области будет команда во главе с Антоном Афанасьевым — предпринимателем с 20-летним опытом работы на страховом рынке.Церемонию открытия 100-й франшизы посетили директор департамента развития агентских продаж Мария Никитина и директор уральского филиала страховой компании «Согласие» Анна Шаталина.«Компания «Согласие» продолжает расширять свое географическое присутствие, и новый виток развития ее агентской сети — открытие франшизного офиса в Екатеринбурге. Наличие одного из лидеров страхового рынка в нашем регионе дает жителям Урала доступ к качественным страховым продуктам и услугам, которые помогут защитить их интересы и обеспечить финансовую безопасность. А возможность стать франчайзи компании открывает новые горизонты для представителей бизнеса, позволяя им вносить свой вклад в развитие страхового рынка в нашем регионе», — выступила на открытии Анна Шаталина.Первый франшизный офис компании был открыт в 2019 году, и за это время к «Согласию» присоединились предприниматели из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Волгограда и других городов. Только за 2024 год территория присутствия франшизных офисов компании удвоилась, а рост сборов сети увеличился на 147% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2025 году компания сохраняет темпы роста — только за 6 месяцев франшизная сеть расширилась практически на треть (открыто 22 новых офиса).Франшиза «Согласия» распространяется без паушальных взносов и роялти, что значительно расширяет порог входа для будущих партнеров, при этом компания делает акцент на критериях отбора потенциальных франчайзи:«Наша цель — не сиюминутная прибыль, как в большинстве моделей франшиз на рынке, мы нацелены на создание долгосрочных партнерских отношений и совместной реализации страховых продуктов. «Согласие» предлагает обучение, систему мотивации, консультационную и маркетинговую поддержку, несколько типов франшиз, которые подойдут под запросы разных предпринимателей, но при этом среди большинства франшиз выделяется более избирательным подходом к выбору потенциальных представителей бренда компании», — отметила директор департамента развития агентских продаж компании «Согласие» Мария Никитина.По статистике компании уже на второй год работы средние сборы франшизного офиса составляют 5,5 млн рублей, а более опытных франчайзи — 10 млн рублей. Дополнительной мотивацией для долгосрочного партнерства, помимо процента от продажи полисов и премий за развитие франшизы, является накопительная бонусная система — максимальный бонус составляет 20%. За 6 лет работы франшизы «Согласия» четыре офиса смогли достичь наивысшего уровня бонусных выплат.