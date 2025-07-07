Спасатели отыскали 78-летнего мужчину, который потерялся в лесу между деревнями Макариха и Дмитриково в Камешковском районе. Об этом рассказали в соцсетях владимирского Россоюзспаса. Вызов

Спасатели отыскали 78-летнего мужчину, который потерялся в лесу между деревнями Макариха и Дмитриково в Камешковском районе. Об этом рассказали в соцсетях владимирского Россоюзспаса. Вызов поступил 6 июля в 13:21. Специалисты сразу отправились искать потерявшегося. Местность там довольно опасная, ведь кроме лесов неподалеку есть еще и болото. Но все обошлось – пенсионера нашли в районе поселка