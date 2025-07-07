Бредет стадо коров на водопой. Вдруг им дорогу преграждает заяц:
- Крутые есть?
- Нет...
- Тогда скинулись по рублю - и валите дальше!
Делать нечего, скинулись и пошли дальше. На следующий день - то же самое. И на следующий. Надоело - убыток ведь. Решили нанять пару крутых волков. Идут на водопой. На дороге, как обычно, заяц:
- Крутые есть?
- Есть! - коровы расступаются, вперед выходят два волка.
Тут из кустов вылазит медведь:
- С крутых - по червонцу, остальные - по рублю, и валите дальше!
еще анекдот!