Дирекция особо охраняемых природных территорий области поделилась милыми кадрами с двумя зубрятами из Клязьминско-Лухского заказника. Малыши родились этой весной. На видео можно увидеть,

Дирекция особо охраняемых природных территорий области поделилась милыми кадрами с двумя зубрятами из Клязьминско-Лухского заказника. Малыши родились этой весной. На видео можно увидеть, как зубрята гуляют вместе со взрослыми. В среднем новорожденный зубренок весит от 20до 23 килограмм. Уже через полчаса после рождения теленок может встать на ноги. Через несколько дней, когда малыш окрепнет и