На данный момент, среднеобластной уровень готовности составляет 35%, что на 3% выше, чем в прошлом году.

Владимирская область полным ходом готовится к предстоящему отопительному сезону. Под руководством заместителя Губернатора Сергея Волкова состоялось рабочее совещание, где обсуждались вопросы подготовки городов и посёлков к зиме. В совещании приняли участие ключевые лица, включая министра ЖКХ Сергея Маевского и главного жилищного инспектора Елену Андрееву.Министерство ЖКХ проводит выездные проверки объектов жизнеобеспечения в различных районах области, чтобы держать руку на пульсе подготовки. На данный момент, среднеобластной уровень готовности составляет 35%, что на 3% выше, чем в прошлом году.Власти заверяют, что подготовка идёт в штатном режиме и в тесном сотрудничестве с Ростехнадзором. Муниципалитеты разрабатывают планы по ликвидации аварийных ситуаций и активно занимаются подготовкой жилого фонда и формированием запасов топлива.Также мы сообщали, что в Суздале готовится масштабный проект по благоустройству Парка 950-летия. Администрация Суздальского района планирует завершить работы уже к ноябрю 2025 года, инвестировав в преображение парка около 19,6 миллиона рублей.