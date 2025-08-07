К 1 сентября готовы. Заместитель главы администрации Владимира Елена Запруднова и детский омбудсмен Юлия Раснянская проверили степень готовности владимирских школ к новому учебному году.

К 1 сентября готовы. Заместитель главы администрации Владимира Елена Запруднова и детский омбудсмен Юлия Раснянская проверили степень готовности владимирских школ к новому учебному году. Они побывали в трех образовательных учреждениях. Экскурсию по 39-й владимирской гимназии провел ее директор – Константин Акимов. Он показал обновленную спортивную площадку, учебные кабинеты, столовую, а также гимназический холл. Особое внимание