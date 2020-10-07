Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за дозу. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что препараты выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства нужен капитал.Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он точно будет ниже 1 тысячи рублей.Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран, — приводит его слова ТАСС.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране сейчас нужен миллион доз вакцины от COVID-19, и отметил важность налаживания промышленного производства.