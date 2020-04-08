В столичной аптеке мужчина избил 81-летнего
старшего научного сотрудника РАН
Владислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
У историка произошло ..
В столичной аптеке мужчина избил 81-летнего
старшего научного сотрудника РАН
Владислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
У историка произошло кровоизлияние в мозг. Два дня Назаров провел в реанимации. "Затылком стукнулся то ли об пол, то ли об прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали", – рассказал ученый телеканалу "".
Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Подробности инцидента выясняются.