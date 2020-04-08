В столичной аптеке мужчина избил 81-летнего старшего научного сотрудника РАН Владислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У историка произошло ..

В столичной аптеке мужчина избил 81-летнегостаршего научного сотрудника РАНВладислава Назарова. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.У историка произошло кровоизлияние в мозг. Два дня Назаров провел в реанимации. "Затылком стукнулся то ли об пол, то ли об прилавок. Снимки делали трижды, есть положительная динамика, поэтому выписали", – рассказал ученый телеканалу "".Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. Подробности инцидента выясняются.