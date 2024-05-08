Днем 8 мая эвакуировали студентов второго корпуса ВлГУ. Видео с места возможного ЧП появилось в одном из пабликов во Вконтакте. На кадрах кроме толпы учащихся видно, как в здание университета

Днем 8 мая эвакуировали студентов второго корпуса ВлГУ. Видео с места возможного ЧП появилось в одном из пабликов во Вконтакте. На кадрах кроме толпы учащихся видно, как в здание университета забегает спасатель с пожарным рукавом. Впрочем, ничего серьезного не произошло. Задымление вызвало масло, которое пролилось на плиту во время приготовления пищи в столовой. Наталья Шапшай,