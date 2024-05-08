В Александровском районе около села Мошнино в ДТП пострадали 5 человек. Как сообщают в полиции, авария произошла в 5 вечера 7 мая. Лобовое столкновение попало на видеорегистратор попутно

В Александровском районе около села Мошнино в ДТП пострадали 5 человек. Как сообщают в полиции, авария произошла в 5 вечера 7 мая. Лобовое столкновение попало на видеорегистратор попутно проезжающего автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль марки Лада Ларгус начинает заносить еще на встречной полосе, после чего машина и врезалась в УАЗ. Последнего от удара снесло