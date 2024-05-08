В доме культуры молодежи во Владимире прошла очередная отправка добровольцев Слова напутствия...

В доме культуры молодежи во Владимире прошла очередная отправка добровольцевСлова напутствия бойцам в торжественной обстановке адресовали представители военкомата, духовенства и правительства. В одном строю оказались мужчины разных возрастов, объединенные общим желанием не оставаться в стороне и защитить Родину.У многих из них - близкие и друзья "за ленточкой". Сначала добровольцев направят в учебную часть, на подготовку, после чего они отправятся в зону специальной военной операции.Алексей, доброволец:- Ну это выбор каждого, я считаю, для себя решил, что мне это важно. Патриотизм, у меня там друзья, надеюсь к ним попасть.Александр, доброволец:- Исполнилось 18 лет и захотел пойти добровольцем, как говорится отдать честь Родине. Если никто не будет ходить, то просто Россия развалится и все.