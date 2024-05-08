В Гусь-Хрустальном районе загорелся многоквартирный дом В пресс-службе МЧС по Владимирской области...

В Гусь-Хрустальном районе загорелся многоквартирный домВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: поселок Великодворский, улица Ленина, дом 16.По предварительной информации, огонь охватил площадь 56 кв. м.В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области