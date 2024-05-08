Трагедия произошла 7 мая, в селе Приклон. На Центральной улице загорелся частный деревянный дом. На момент прибытия огнеборцев пламя полностью охватило кровлю.Спастись хозяину не удалось.

Трагедия произошла 7 мая, в селе Приклон. На Центральной улице загорелся частный деревянный дом. На момент прибытия огнеборцев пламя полностью охватило кровлю.Спастись хозяину не удалось. Ему было 47 лет. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли пожарные спасательные подразделения и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. К сожалению, на пожаре был