В музее-заповеднике Александровская слобода открылась выставка Царский скрипторий Какие...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась выставка "Царский скрипторий"Какие традиции оформления книг хранила рукописная мастерская опричной столицы?На ней представлен электронный киоск, в который загружены миниатюры Лицевого летописного свода - грандиозного издания летописи мировой и русской истории. В другой витрине расположился Пролог, иллюстрирующий мастерство писцов "макарьевской школы".Бумагу им доставляли из западной Европы, писали они железистыми чернилами коричневатого оттенка, а ручками служили гусиные перья. Отдельного внимания заслуживают обложки таких рукописей - их делали из досок, обтянутых кожей или дорогой тканью. А чтобы книги не теряли форму, каждую обязательно снабжали застежками.Эта выставка предваряет новый масштабный проект Музея Ивана Грозного. Ко Дню славянской письменности и культуры на территории бывшего Государева двора откроется царская печатня.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- В Александровской слободе велось официальное летописание. По указу Ивана Грозного писцы трудились над созданием Лицевого летописного свода. Также в Александровской слободе переписывались и богослужебные минеи. Эти минеи происходили из книжного центра митрополита Макария. Это были колоссальные книги, размером 49 на 30. Эти объемные издания были переписаны в миниатюрном формате - подобные издания представлены на выставке.