Снег с градом накрыли юго-восточную часть Владимирской области. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местами обрушились деревья и повредили провода ЛЭП. Энергетики филиала
<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2024-vladimircy-vstretyat-den-pobedy-s-umerennym-morozom.html" target="_blank">Владимирцы встретят День Победы с умеренным морозом</a> - Снег с градом накрыли юго-восточную часть Владимирской области. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местами обрушились деревья и повредили провода ЛЭП. Энергетики филиала
[url=https://33live.ru/novosti/08-05-2024-vladimircy-vstretyat-den-pobedy-s-umerennym-morozom.html]Владимирцы встретят День Победы с умеренным морозом[/url] - Снег с градом накрыли юго-восточную часть Владимирской области. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местами обрушились деревья и повредили провода ЛЭП. Энергетики филиала