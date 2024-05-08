Снег с градом накрыли юго-восточную часть Владимирской области. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местами обрушились деревья и повредили провода ЛЭП. Энергетики филиала

Снег с градом накрыли юго-восточную часть Владимирской области. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местами обрушились деревья и повредили провода ЛЭП. Энергетики филиала «Владимирэнерго» устраняют последствия разыгравшейся стихии: Всего в работах круглосуточно и посменно задействованы 50 бригад: 190 специалистов и 59 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется электроснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. При обнаружении