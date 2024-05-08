Спортсменки из Владимирской области показали отличный результат на Всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийской чемпионки Зинаиды Ворониной».

Спортсменки из Владимирской области показали отличный результат на Всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийской чемпионки Зинаиды Ворониной». Об этом рассказала регионального правительства.Наши гимнастки завоевали медали различных достоинств. Так, золото получила Дарья Миронова, а серебряные награды взяли Арина Акимова и Ева Еркина.Владимирские мужчины отличились на международных соревнованиях в Ереване. Матвей Акиньшин, который является воспитанником спортшколы имени Н.Г. Толкачева, в упражнениях на кольцах выиграл золотую и серебряную медали.Земляки поздравляют своих спортсменов и желают им новых достижений.