Многоквартирный дом №27 загорелся на проспекте Строителей утром 8 мая. Пожарные получили сообщение о возгорании в 8:30. Огонь разгорелся на пятом этаже девятиэтажного здания, рассказали в

Многоквартирный дом №27 загорелся на проспекте Строителей утром 8 мая. Пожарные получили сообщение о возгорании в 8:30. Огонь разгорелся на пятом этаже девятиэтажного здания, рассказали в пресс-службе МЧС. Предварительная площадь – 40 квадратных метров. Пожарные спасли людей, живущих в квартирах выше пятого этажа. Самостоятельно жильцы из-за огня выйти не смогли бы. Всего спасено 12 взрослых