Лере Кудрявцевой нашли замену. Кукла, как две капли воды похожая на телеведущую, будет развлекать маленькую Машу, пока мама пропадает на съемках очередной программы.

Лере Кудрявцевой нашли замену. Кукла, как две капли водыпохожая на телеведущую, будет развлекать маленькую Машу, пока мама пропадает насъемках очередной программы.Точную копию принес Машеньке личный стилисттелеведущей Макс Гор. Где купил такое чудо, Макс не признается, толькоотшучивается.Теперь Лера Кудрявцева может спокойно отправляться вкомандировку – девочке будет, с кем поиграть. Есть опасность, что кукла долгоне протянет: 10-месячная дочь Кудрявцевойи Игоря Макарова любит жевать игрушки.Лера Кудрявцева долго скрывала лицо дочери. Однако 1 июня, вДень защиты детей, фанаты наконец увидели Машу во всей красе. Поклонникивосторгаются девочкой, называют ее кокеткой и куколкой.Фанаты обсуждают, на кого же из родителей Маша похожа больше.раньше говорила, что девочка растет копией своего папы – хоккеистаИгоря Макарова. Спортсмен также недавно поделился кадром с подросшей Машей.Однако лица ребенка на снимке видно не было, пишет "7Дней".Недавно стала участницей международного скандала.Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку после обвинений в коррупции. Стало известно, что распускается кабинет министров страны.Лера узнала о разразившемся скандале из прессы и пришла в бешенство.