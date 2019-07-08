Бари Алибасова-младшего обвинили в отравлении отца. В студии
программы На самом деле Первого канала стало известно, что шоумен планировал
отобрать у наследника фамилию.
Бари Алибасова-младшего обвинили в отравлении отца. В студии
программы "На самом деле" Первого канала стало известно, что шоумен планировал
отобрать у наследника фамилию.
Адвокат Олег Кулагин заявил, что отношение основателя группы
"На-на" к сыну оставляло желать лучшего. Якобы наследник не оправдал надежд
родителя. Бари Алибасов был настолько зол на отпрыска, что даже планировал
лишить того фамилии.
В студии программы "На самом деле" юрист признался, что встречался
с Бари Алибасовым сразу после того, как продюсера выписали из больницы. В дом к
шоумену он попал благодаря врачу Бари-старшего – Марият Мухиной, с которой, к
слову, основатель группы "На-на" сейчас в ссоре.
"Когда мы разговаривали с Бари-старшим, он заявлял, что сын –
маргинальная личность, ноль. Он спрашивал меня о том, можно ли его лишить
фамилии. Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына не
вкладывал, а вкладывал он деньги в обучение в Англии, то ничего толкового из
него не вышло. С учетом всего этого я не исключаю, что Бари-младший был
заинтересован в отравлении Бари-старшего", – заявил Олег Кулагин в студии .
По словам Кулагина, наследник намерено поставил емкость с
опасной бытовой химией на кухонный стол. Якобы Алибасов-младший, зная о рассеянности
и импульсивности родителя, заранее знал, чем это обернется.
Бари Алибасов-младший, который тоже присутствовал на
съемочной площадке , обвинения адвоката опроверг. Наследник шоумена
не стал скрывать, что его отношения с родителем нельзя назвать идеальными, более
того, он признался, что пиарился и обогащался раздувая шумиху вокруг отравления.
Также Бари Алибасов-младший сообщил, что Олег Кулагин в сговоре с Марият Мухиной. Якобы, в то время
пока он был в отъезде, адвокат и врач приехали в домой к продюсеру, накачали того
лекарствами, и, желая завладеть недвижимостью, пытались найти документы на квартиру.