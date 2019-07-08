Бари Алибасова-младшего обвинили в отравлении отца. В студии программы На самом деле Первого канала стало известно, что шоумен планировал отобрать у наследника фамилию.

Бари Алибасова-младшего обвинили в отравлении отца. В студиипрограммы "На самом деле" Первого канала стало известно, что шоумен планировалотобрать у наследника фамилию.Адвокат Олег Кулагин заявил, что отношение основателя группы"На-на" к сыну оставляло желать лучшего. Якобы наследник не оправдал надеждродителя. Бари Алибасов был настолько зол на отпрыска, что даже планироваллишить того фамилии.В студии программы "На самом деле" юрист признался, что встречалсяс Бари Алибасовым сразу после того, как продюсера выписали из больницы. В дом кшоумену он попал благодаря врачу Бари-старшего – Марият Мухиной, с которой, кслову, основатель группы "На-на" сейчас в ссоре."Когда мы разговаривали с Бари-старшим, он заявлял, что сын –маргинальная личность, ноль. Он спрашивал меня о том, можно ли его лишитьфамилии. Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына невкладывал, а вкладывал он деньги в обучение в Англии, то ничего толкового изнего не вышло. С учетом всего этого я не исключаю, что Бари-младший былзаинтересован в отравлении Бари-старшего", – заявил Олег Кулагин в студии .По словам Кулагина, наследник намерено поставил емкость сопасной бытовой химией на кухонный стол. Якобы Алибасов-младший, зная о рассеянностии импульсивности родителя, заранее знал, чем это обернется.Бари Алибасов-младший, который тоже присутствовал насъемочной площадке , обвинения адвоката опроверг. Наследник шоуменане стал скрывать, что его отношения с родителем нельзя назвать идеальными, болеетого, он признался, что пиарился и обогащался раздувая шумиху вокруг отравления.Также Бари Алибасов-младший сообщил, что Олег Кулагин в сговоре с Марият Мухиной. Якобы, в то времяпока он был в отъезде, адвокат и врач приехали в домой к продюсеру, накачали тоголекарствами, и, желая завладеть недвижимостью, пытались найти документы на квартиру.