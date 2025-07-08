Владимирский муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» поделился итогами работы за 2024 год, из которых следует, что жители города все чаще ездят на автобусах и все реже – на

Владимирский муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» поделился итогами работы за 2024 год, из которых следует, что жители города все чаще ездят на автобусах и все реже – на троллейбусах. Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», за 12 месяцев на “рогатом” транспорте проехали 12 316 758 пассажиров, что почти на два миллиона меньше,