В шикарную уборную ресторана входит, чтобы напудрить свой носик, молодая стройная женщина, внимательно рассматривает себя в зеркале, целует свое изображение:
- Спасибо тебе, Актимель от Данон!
Через несколько мгновений входит еще одна симпатичная блондинка, разглядывает с удовлетворением свою фигуру и молвит:
- Кока-Кола Лайт, ты чудо!
Неожиданно широко распахиваются двери и в уборную, с трудом протиснувшись в дверях, вваливается широкозадая дама, срывает с себя
туфель и запускает им в зеркало:
- Да пошел ты на х@й, МакДональдс!
еще анекдот!