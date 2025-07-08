За июнь поисковой отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области смог найти 43 пропавших. Из них живыми был найден 41 человек, двоих нашли погибшими. Это следует из статистики, которой поделились

За июнь поисковой отряд «ЛизаАлерт» Владимирской области смог найти 43 пропавших. Из них живыми был найден 41 человек, двоих нашли погибшими. Это следует из статистики, которой поделились волонтеры в соцсетях. Всего в прошлом месяце поисковикам поступило 48 заявок: 24 на поиск в природной среде и столько на поиск в городе. Из поста отряда «ЛизаАлерт» Владимирской