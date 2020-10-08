Чтобы помнили и гордились. В планетарии презентовали вторую часть книги о владимирцах, которые внесли вклад в освоение космоса. Она называется “Призвание – Байконур”. Автор –

Чтобы помнили и гордились. В планетарии презентовали вторую часть книги о владимирцах, которые внесли вклад в освоение космоса. Она называется “Призвание – Байконур”. Автор – председатель Владимирского Совета ветеранов космодрома Байконур, Михаил Яшуков. Четверть века прослужил на легендарном космодроме, создал семью, а теперь объединяет всех “байконуровцев”, приехавших жить во Владимир. В книгах ветерана – интересные