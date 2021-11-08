Прощание состоится 9 ноября в 12:00 в Константино-Еленинском храме.

Во Владимире 7 ноября в возрасте 83 лет скончалась почётный архивист и краевед Роза Савинова.Роза Фёдоровна родилась 9 января 1938 года в селе Сидоровское Красносельского района Костромской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы». В 1960 году она переехала во Владимир, где начала работать в Государственном архиве Владимирской области. Роза Савинова прошла путь до директора учреждения, которым руководила с 1989 по 2001 годы. За время работы она стала соавтором нескольких книг о Владимире и не только. Активно занималась общественной деятельностью.Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почётный архивист».Прощание состоится 9 ноября в 12:00 в Константино-Еленинском храме. Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Розы Савиновой. Вечная ей память.