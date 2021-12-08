Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ Рязанский, которые были на рабочем месте во время трагических событий 7 декабря. Он выразил им благодарность за мужество и самоотверженность.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", которые были на рабочем месте во время трагических событий 7 декабря. Он выразил им благодарность за мужество и самоотверженность."Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое – твою жизнь", – написал градоначальник на своей странице в социальной сети "".Он отметил, что помощь посетителям оказывали все сотрудники. "Георгий – без оружия, без ничего – мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших", – подчеркнул Собянин.Он поблагодарил сотрудников МФЦ "Рязанский" за их действия. Взаимная поддержка поможет пережить такие горькие события, уверен мэр.В среду, 7 декабря, посетитель МФЦ "Рязанский" открыл стрельбу. Были убиты администратор и охранник, четыре человека ранены – сотрудник МФЦ, работник ГБУ "Жилищник" и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.Собянин посетил пострадавших в НИИ имени Склифосовского. Градоначальник пообещал оказать помощь семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ.Стрелок был в невменяемом состоянии, он задержан. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.