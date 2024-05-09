Лидия Немкова из Гусь-Хрустального района награждена медалью Министерства обороны «За помощь и...

Лидия Немкова из Гусь-Хрустального района награждена медалью Министерства обороны «За помощь и милосердие».8 мая в Москве Лидия Георгиевна Немкова, жительница поселка Иванищи Гусь-Хрустального района, была награждена медалью Министерства обороны «За помощь и милосердие».Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусь-Хрустального района.Лидия Немкова состоит в региональном комитете семей воинов Отечества. Она неоднократно доставляла гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, а также оказывая поддержку российским военнослужащим.Глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин отмечает:«Лидия Георгиевна - пример истинного патриотизма и неравнодушия. Своими действиями она вносит весомый вклад в оказание помощи нашим защитникам Отечества. Эта награда - заслуженное признание ее самоотверженного труда».Фото: https://t.me/onlinegusr