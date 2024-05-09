Сержант полиции Кристина Ломоносова из Владимирской области рассказала о своём прадедушке,...

Сержант полиции Кристина Ломоносова из Владимирской области рассказала о своём прадедушке, защитнике Брестской крепости.В рамках акции МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своём прадедушке, защитнике Брестской крепости, рассказывает сержант полиции - Кристина Ломоносова из Владимирской области.«Мой прадедушка - Григорий Николаевич Казанцев родился 5 января 1920 года в деревне Артёмково Вязниковского района. В 1939 году он был призван в Красную армию, служил в городе Бресте, а с 1940 года - в войсках НКВД. Когда подходил к концу срок срочной службы, началась Великая Отечественная война. Дедушка был в числе бойцов, защищавших Брестскую крепость от врага.Из рассказов мамы знаю, что дедушка не любил вспоминать о войне, о том ужасе, который пришлось пережить. Я знаю, что у прадеда было 4 боевых награды и каждый раз он получал юбилейные медали.После войны он вернулся в свою деревню, женился и через год у него родилась дочь – это была моя бабушка (Ольга Григорьевна), а затем и еще двое детей. Дедушка обучился кузнецкому мастерству и стал работать в кузнице. Говорят, что никто «за рекой» не мог подковать лошадь, так как он...»Кристина Ломоносва отмечает, что в Малых-Удолах есть памятник в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Его открывал Григорий Казанцев.Сержант полиции рассказывает: « … Мой прадедушка очень любил охоту и рыбалку, потому, когда заболел и, перенеся сложную операцию, в кузнице работать больше не мог, с радостью занят предложенную ему должность егеря. Прадед был очень справедливым человеком. Браконьеры его боялись, говорили, что, если попался Григорию Николаевичу, пощады не жди - придётся отвечать по закону.В 1976 году прадедушке пришло письмо из музея Брестской крепости с приглашением приехать в город Брест, но отказался, так как не мог быть там, где погибли его друзья, вспоминать то ужасное время… 23 февраля 1984 года Григорий Николаевич умер. А на экскурсию в музей, спустя 10 лет после приглашения, отправились моя мама и бабушка. Там они увидели документы и фотографии военных действий.С момента, когда прадедушки не стало, прошло уже много лет, но в деревне, где жил Григорий Николаевич, его до сих пор вспоминают только добрыми словами и с большим уважением».Никто не забыт, ничто не забыто! Гордимся нашими земляками — Героями Владимирской области.Фото: https://vk.com/33mvdru