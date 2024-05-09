Ветеранов остается все меньше. Те, кто еще живы, помнят ужасы Великой Отечественной войны. Так, Зинаида Егоровна Дмитриева шестилетней девочкой попала в фашистский концлагерь. Ей не только

Ветеранов остается все меньше. Те, кто еще живы, помнят ужасы Великой Отечественной войны. Так, Зинаида Егоровна Дмитриева шестилетней девочкой попала в фашистский концлагерь. Ей не только удалось выбраться оттуда живой, но и прожить долгую и активную жизнь. Зинаида Егоровна 3 года провела на оккупированной территории, а в возрасте 6 лет попала в концлагерь. Советские войска