За прошедшую неделю во Владимирской области подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом.
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За прошедшую неделю во Владимирской области подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом.
В региональной пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области сообщают, что за прошедшую (18-ю неделю 2024 года) лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
24 сл. в городе Владимире;
16 сл. в Ковровском районе;
6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
по 5 сл.в Муромском и Суздальском районах;
4 сл. в Камешковском районе;
3 сл. в Петушинском районе;
по 2 сл в Александровском и Юрьев-Польском районах;
по 1 сл. в Меленковском районе и городе Радужный.
Не зарегистрированы случаи в Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Селивановском, Вязниковском, Киржачском и Гороховецком районах.
94,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 5,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений