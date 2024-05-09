За прошедшую неделю во Владимирской области подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом. В...

За прошедшую неделю во Владимирской области подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом.В региональной пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области сообщают, что за прошедшую (18-ю неделю 2024 года) лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:24 сл. в городе Владимире;16 сл. в Ковровском районе;6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;по 5 сл.в Муромском и Суздальском районах;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Петушинском районе;по 2 сл в Александровском и Юрьев-Польском районах;по 1 сл. в Меленковском районе и городе Радужный.Не зарегистрированы случаи в Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Селивановском, Вязниковском, Киржачском и Гороховецком районах.94,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 5,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений