Журналисты опубликовали кадры с последствиями наводнения в Рузе, передает сетевое издание . Из-за ливней дамбу прорвало, и вода затопила окрестные дома. Людям, чье имущество пострадало в ..

Журналисты опубликовали кадры с последствиями наводнения в Рузе, передает сетевое издание "". Из-за ливней дамбу прорвало, и вода затопила окрестные дома.Людям, чье имущество пострадало в результате паводка, уже пообещали помощь. На месте ЧП развернуты два оперативных штаба.