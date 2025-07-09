Сквер «Патриот» возобновит свою работу для посетителей 12 июля.

11 июля с 9 утра сквер «Патриот» во Владимире будет закрыт для посещений в связи с проведением плановой акарицидной обработки. МКУ «Зеленый город» проведет обработку территории для защиты жителей города от клещей.Ограничение доступа в сквер продлится в течение суток. Администрация приносит извинения за временные неудобства и просит граждан принять во внимание данную информацию при планировании досуга.Акарицидная обработка является эффективным способом снижения популяции клещей, являющихся переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Аналогичные меры, принятые в прошлом году, способствовали уменьшению количества укусов в городских зонах отдыха.Сквер «Патриот» возобновит свою работу для посетителей 12 июля.