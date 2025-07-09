Сотрудники Владимирской таможни остановили поставку крупной партии химического вещества, которое используется для изготовления синтетических наркотиков. По данным экспертизы, из

Сотрудники Владимирской таможни остановили поставку крупной партии химического вещества, которое используется для изготовления синтетических наркотиков. По данным экспертизы, из изъятого прекурсора можно было бы произвести около 1,4 тонны запрещенных веществ. На черном рынке их стоимость оценивается в 6,4 миллиарда рублей. По информации ведомства, “Газель” с 30 металлическими бочками по 50 литров каждая двигалась из Центральной